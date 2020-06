Straßenausbaubeitragssatzung wird nicht neu erstellt – großer Erfolg für die IG STRABS-freies Walkenried

Mit einemverhinderte dervonauf der jüngsten(Donnerstag11.6.) die Erstellung und Einführung einerg. Damit istdieGemeinde im, die bereits seit dem 1.11.2016 ohne eine derartige Satzung ist. Die bis dahin geltenden Satzungen der Gemeinden Wieda, Zorge und Walkenried wurden am 1.11.2016 ungültig, nachdem aus der bisherigeneinewurde.Bereits vor rund zwei Jahren war das Themaschon einmal Thema des Gemeinderates und wurde, wie Ratsherrausführte, vertagt, weil diemit einem neuen Gesetz mehr Gerechtigkeit und Entlastung der Bürger schaffen wollte. Dieser versprochene, so Mielke weiter, ist leider ausgeblieben. Neben einigen unwesentlichen Änderungen wurde aus dem Gesetz zurlediglich das Gesetz zur „Schon bevor damals in Walkenried eine neue Straßenausbaubeitragssatzung im Gespräch war, gründete sich imdiedie bisher regelmäßig Versammlungen, zahlreiche öffentliche Aktionen und Demonstrationen durchführte und dabei die Bürger und Verantwortlichen des Gemeinderates über diedieser Gebühren informierte. Mit großem Erfolg, denn bei der namentlichen Abstimmung, die Ratsherrauf der Ratssitzung beantragte, stimmten elf der anwesenden Ratsmitglieder vonunddafür, dass keine Vorbereitungen zur Einführung/Erstellung einer neuen Satzung unternommen werden. Lediglich derwar dafür, dass eine neue Beitragssatzung erstellt werden soll.Nach demer Ratsmitglieder zeigte sichderder mit zahlreichen Mitstreitern die öffentliche Sitzung verfolgte, sehr erfreut. Allerdings werde man die IG noch nicht auflösen, sondern gemeinsam mit demdafür kämpfen, dass die Satzungen in ganz Niedersachsen Geschichte werden und die Einnahmeausfälle der Städte und Gemeinden der Straßenausbaubeiträge/Beiträge für Verkehrsanlagen vom Land Niedersachsen übernommen werden, so wie es bereits in neun anderen Bundesländern geschieht.derund demvom 12.06.2020Foto: NBgS Bernd JackischBild 11,13,15, 21: Vor der Gemeinderatssitzung im Freizeitzentrum wurden Ratsmitglieder und Besucher von rund 40 Demonstranten der IG STRABS-freies Walkenried mit großen Transparenten empfangen.