Spellefest Wieda – IG STRABS-freies Walkenried informierte über ungerechte Straßenausbaubeiträge

Auch dasinerwies sich bei hervorragenden und warmen Vorherbstwetter als wahrer. Erstmalig mit einem Informationsstand dabei war in diesem Jahr die. Fast den ganzen Tag über hatten die teilweise bis zurder Interessengemeinschaft voll zu tun, um die vielfältigen Fragen zu diesem Thema den Besuchern zu beantworten. Derzeit, so erläuterten die Mitglieder der IG, hat die Einheitsgemeinde Walkenried keine Straßenausbaubeitragssatzung, womit die Gemeinde auch keine Beträge erheben kann. Allerdings könnte der Gemeinderat jederzeit wieder eine Satzung beschließen, die auch rückwirkend Gültigkeit hätte.derist es deshalb, zusammen mit dem „denen inzwischen weit überin ganz Niedersachsen angehören, die. Werden doch die Straßen und Gehwege von dergenutzt –müssen jedoch bisher nur die. Völlig ungerecht, denn inzwischen erhebenkeine Straßenausbaubeiträge mehr.Erst in den letzten Tagen beschloss das Landesparlament in Thüringen die Abschaffung. Doch auch in Niedersachsen gibt es höchstdenn zahlreiche Kommunen,, verzichten schon seit Jahren auf diese Beiträge. So zahlen z.B. unsere direkten Nachbarn inschon seit Jahren keine Straßenausbaubeiträge mehr. Die Ungerechtigkeit erreicht ihren Höhepunkt in der, keines der Mitgliedsstaaten erhebt Straßenausbauträge, außer die Hälfte der Bundesländer Deutschlands und Dänemark.Obwohl im Gemeindegebiet, neben der, einige weitere Baumaßnahmen inund unter anderem auf derg anstehen, waren unter den zahlreichen Interessenten, die sich über das Themainformierten, auch besorgte Bürger aus fast allen Orten des Altkreises Osterode. Möglichst in allen Orten, so der Rat dersollten sichoderbilden, damit auf breiter Basis das Vorhaben, zusammen mit demund den verschiedenen großen Verbändenpolitisch forciert werden kann.Ansprechpartner derfinden Sie auf der Homepage: www.ig-strabsfreies-walkenried.deText und Fotos: IG-STRABS-freies Walkenried