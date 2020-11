Michael Reinboth als Vorsitzender des Vereins " Wir Walkenrieder" zurückgetreten

es hat in den letzten Tagen recht viele Rückfragen und Ankündigungen im Hinblick auf meinezum Fusionsvertrag und zur Vorgehensweise von Rat und Verwaltung in dieser Angelegenheit gegeben. Gestern(29.10.) haben nun Vorstand und Beirat des Vereins die Situation beraten. In Ruhe übrigens. Aber mit klarer Ansage. Ich musste lernen, dass im Hintergrund nach wie vor viel läuft - denn direkt angesprochen und zur Rede gestellt hat mich aus den Reihen der Mitglieder bis heute niemand. Dafür stand bei anderen das Telefon nicht still.Umvomabzuwenden und ihm seine weitere Arbeit für den Ort nicht zu erschweren, lege ichnieder. Der übrige Vorstand und auch die Beiräte werden die Arbeit im Sinne des Ortes fortführen.Eine andere Lösung als diese gibt es nicht. Was ich vomund derhalte, möchte ich sagen und schreiben dürfen. Als Vorsitzender des Vereinsgeht das aber nicht.Für die Unterstützung in den letzten ca. 10 Jahren alsundbedanke ich mich bei allen sehr. Es war mir eine Ehre, so lange etwas für Walkenried tun zu können. Der Verein befindet sich aktuell in einer guten Verfassung, die Kasse ist gefüllt und die Zahl der Mitglieder ist auch weiter gestiegen. Wir sind überall anerkannt und respektiert. Das allerdings vorwiegend als Arbeitstruppe, weniger als mündige Bürger, die Anspruch auf Mitsprache bei wichtigen Entscheidungen erheben.Über die Gründe für diese meine heutige Entscheidung möchte ich an dieser Stelle nicht zu viel ausführen. Bei meiner Auffassung zum Vertragsentwurf und zur Verfahrensweise bleibe ich uneingeschränkt. Mit meiner Funktion als Vorsitzender hatte und hat das aber nichts zu tun. Ebenso will ich noch klarstellen, dass ich aneinerdas Wort geredet habe. Mir ging und geht es allein darum,von derabzuwenden.. Und damit das Gegenteil dessen bewirken, was wir als Ziel des Vereins in der Satzung stehen haben:Ihnen allen wünsche ich alles Gute und vor allem Gesundheit. Kommen Sie gut durch den zweiten und alle noch folgenden Lockdowns.Mit freundlichen GrüßenIhr