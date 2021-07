IG-Strabs-freies Walkenried kämpft weiter – Bernd Jackisch informierte über aktuellen Stand der Strabs – landesweite Kundgebung in Laatzen – Bürgermeisterkandidat Lars Deiters stellte sich vor

Walkenried. Nach fast einjähriger zwangsweiser „Corona-Pause“ konnte am Montag(19.07.2021) die IG-Strabs-freies Walkenried erstmal wieder einen Informationsabend im VFB-Südharz-Heim abhalten. Mit gutem Erfolg, denn IG-Sprecher Steffen Blau konnte mehr als 50 interessierte Besucher, darunter Bernd Jackisch (Regionssprecher des NBgS), Lars Deiters (Bürgermeisterkandidat der Wählergruppe B.I.S.S.) Volker Hahn (Spitzenkandidat der Wählergemeinschaften für den Kreistag) sowie eine Abordnung der „Wählergruppe Zukunft Wulften“ begrüßen.

Mit einer Wiedereinführung der Strabs könnten enorme Kosten auf die Haus-und Grundstücksbesitzer in der Gemeinde zukommen

Bernd Jackisch informierte über den aktuellen Stand der Strabs in Niedersachsen

"Null Stimmen für Strabs-Befürworter"

Bürgermeisterkandidat Lars Deiters stellte sich vor

Inzwischen, so, hat die Gemeinde Walkenried seit fünf Jahre keine „Strabs“ mehr, da bisher erfolgreich die Wiedereinführung einer Straßenausbaubeitragssatzung verhindert werden konnte. Er vermute aber, dassim Herbst die Gemeinde von der Kommunalaufsicht des Landkreises zur Einhaltung des Zukunftsvertrageswerde, erneut eine Satzung einzuführen. Mehrere Hinweise deuten bereits darauf hin. Für die Haus-und Grundstückseigentümer der neuausgebauten Ortsdurchfahrt, die bei vorhandener Satzung die neuen Bürgersteige hätten bezahlen müssen, wird eine wiedereingeführte Satzung kaum noch finanzielle Nachteile bringen. Arg zur Kasse gebeten werden könnten dann aber Anlieger aller drei Ortsteile, wo in den nächsten Jahren zahlreiche desolate Straßen, Brücken oder Stützmauern erneuert werden müssen. Aus diesem Grunde wird dieauch intensiv weiterarbeiten und insbesondere darauf drängen, dass die Strabs landesweit abgeschafft wird und die Einnahmeausfälle der Kommunen durch das Land übernommen werden, so wie dies bereits in neun Bundesländern umgesetzt wird.Wieberichtete, ist das Bündnis der Mitglieds-Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften seit der Gründung 2018 vonmit einigen Tausend Unterstützern in Niedersachsen angewachsen.Von Seiten derstehen auch die in vielen Kommunalparlamenten vertretenensowie ganz besonders diezu den Forderungen, die ungerechten und unsozialen Beiträge in Niedersachsen abzuschaffen. Untermauert, soweiter, werden die Forderungen der FDP durch derenbei der Aufstellung des Landeshaushaltes, wo die FDP jeweils 50 Mil. Euro zur Kompensierung der ausfallenden Beiträge der Bürger für die Kommunen im Land einstellt. Wie eine aktuelle Anfrage der FDP an die Landesregierung ergeben hat, haben die Kommunen in Niedersachsen iman Straßenausbaubeiträgen von den Haus-und Grundstücksbesitzer eingenommen. Mit dem Betrag von 50 Mil. Euro könnten sowohl die Ausfälle der Strabs bei den Kommunen beglichen werden, auch wären in dem Betrag noch Zuschüsse für die rund 410 Kommunen im Land drin, die bereits aus eigener Kraft die Strabs abgeschafft haben. Mit Unterstützung desaus Stade wurden in den letzten Monaten ua. weiterhin zwei landesweite Videokonferenzen, zwei Mailaktionen an alle Landtagsabgeordneten sowie eine Online-Petition mit rund 7500 Unterschriften organisiert. Wie der Regionssprecher in seinem Bericht zur aktuellen Lage und Tätigkeit der Strabs-Initiativen weiter ausführte, bewerteten zunächst die zahlreichen BI und IG des NBgS den Antrag desan den Landesparteitag 2021, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, als sehr erfreulich. Dieser Antrag wurde auch an alle SPD-Ortvereine im Land verschickt, zusätzlich habe er als Regionssprecher des NBgS die SPD-Ortsvereine der Region um Unterstützung des Antrages gebeten. Aus demstellten daraufhin die SPD-Ortsverbände ausebenfalls Anträge an den SPD-Landesparteitag am 29. Mai in Hildesheim. Hier zeigte sich aber, dass offensichtlich die Interessen der Ortsverbände bzw. der Mitgliederbasis, vom Landesparteivorstand überhaupt nicht wahrgenommen werden. Ohne jegliche Beratung auf dem Parteitag wurden die Anträge bereits im Vorfeld von der Antragskommission abgewiesen. Wie dazu dieauf Anfrage unter anderem mitteilte, würde eine landesseitige Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen, Kosten zwischenauslösen und hohe Einnahmeausfälle beim Land entstehen lassen. Diese Mittel wiederum fehlen in anderen wichtigen Feldern (Bildung, Sicherheit, Arbeits- und Wirtschaftsförderung).Ähnliche Antwort gab es bereits im April vomWie unter anderem mitgeteilt wurde: „Wir halten es grundsätzlich für richtig, die Entscheidung, ob Straßenausbaubeiträge erhoben werden oder nicht, auf kommunaler Ebene zu treffen und setzen uns deshalb nicht für eine landesweite Abschaffung ein“. Wie der CDU-Landesvorsitzende Dr. Bernd Althusmann auf die Frage des NBgS: „Wen können wir bei den anstehenden Wahlen in Niedersachsen wählen, damit auch bei uns die Straßenausbaubeiträge endlich abgeschafft werden“, antwortete er auch äußerst ausweichend. Erst einmal, so Althusmann ua., werden alle wichtigen Themen bis zum Herbst des Jahres gesammelt und dann im Regierungsprogramm für die Landtagswahl 2022 zusammengefasst. Den Vorschlag die Strabs abzuschaffen, werde er gerne in die Diskussion mit aufnehmen.In Bad Lauterberg, so erläuterteweiter, hat der Stadtrat am 25.3. dieses Jahres einstimmig einebeschlossen um die Strabs landesweit abzuschaffen. Unerklärlich ist, allerdings warum dieihre im Vorjahr gestellten Ratsanträge zur Abschaffung der Beiträge wieder zurückgezogen haben.Sie wollte ihren Antrag vertagen und weiter über diese Angelegenheit beraten, doch sowohl der Vertagungsantrag wie auch der Antrag auf Abschaffung der Straßenausbausatzung wurden von der Ratsmehrheit aus SPD, CDU und BI „abgelehnt“.Anfangs dieses Monates, soin seinen Ausführungen weiter, fand erstmals wieder einestatt. Währendundihre Teilnahme, dafür die bereits allseits bekannten Stellungnahmen übersandten, konnte auf der Veranstaltung dassowiebegrüßt werden. Wieanmerkte, ist im Laufe der Zeit die Anzahl CDU-Abgeordneten, die für eine Abschaffung der Strabs stehen,Allerdings wird es zusammen mit dem SPD-Koalitionspartner keine Abschaffung geben., zugleich auch Bürgermeister in Escherhausen erläuterte den Besuchern der Kundgebung, wie er in seinem Heimatort erfolgreich die Strabs abgeschafft hat. Er beteiligt bei Straßensanierungen die Versorgungsträger (Strom, Gas, Abwasser, Telefon), die ihre kompletten Gräben, einschließlich Oberflächen bezahlen müssen. Die Oberflächen werden im Zuge der Sanierung dann in einem Stück hergestellt mit der entsprechenden Kostenbeteiligung der Versorger. Auch müsse nicht immer ein Neu-oder Grundausbau der Straßen erfolgen, oft reiche die Erneuerung der Trag-und Deckschichten., Referent für Haushalts-und Finanzpolitik bezeichnete in Laatzen die Strabs als Auslaufmodell, zu deren vollständige Abschaffung es keine Alternativen gibt, ua. weil der Preisindex Straßenbau und der Nominallohnindex inzwischen weit auseinanderklaffen und für die Beitragspflichtigen untragbar ist. Die bisherigen Reformen der Landesregierung bezeichnete er als, da sie kaum Beitragserleichterungen bringen und zudem erst einmal in die örtlichen Satzungen aufgenommen werden müssen.Dem ausführlichen Bericht zur aktuellen Lage der Strabs folgte die Vorstellung des, der von deraufgestellt wurde. Nach seinen fachlich fundierten Ausführungen beantwortete der gelernte Verwaltungsfachangestellte, inzwischen Diplom-Verwaltungswirt, auch kompetent Fragen zum Thema Strabs, die auch nach seiner Meinung landesweit aus dem allgemeinen Steueraufkommen bezahlt werden sollten.