Verkaufsoffener Sonntag Völklingen 2017

Unter der Woche bleibt nicht viel Zeit. Wer keine Zeit hat unter der Woche einkaufen zu gehen, kann die Gelegenheit “verkaufsoffener Sonntag” am Wochenende nutzen. So ist es möglich sogar am heiligen Sonntag sein Geld für Kleidung, Lebensmittel oder andere Artikel auszugeben.

Verkaufsoffener Sonntag in Völklingen:

Die Arbeit nimmt viel Zeit in Anspruch. Verschiedenste Aktivitäten verhindern den Lebensmitteleinkauf oder das Shoppen mit Freunden. So können alle Betroffenen den verkaufsoffenen Sonntag nutzen um ihre Bedürfnisse zu stillen. Dank des verkaufsoffenen Sonntags ist es jetzt möglich, alle Einkäufe am Wochenende zu tätigen. Die meisten Läden in Völklingen werden ihre Pforten öffnen und locken mit zahlreichen Angeboten.Im kommenden Herbst findet ein verkaufsoffener Sonntag am 22. Oktober 2017 statt. Dazu gehören ein buntes Rahmenprogramm mit großem Oldtimerkorso. Hier können sämtliche Shopping Planungen an einem Sonntag ausgeführt werden.