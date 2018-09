Herbstmarkt am NationalparkZentrum Kellerwald

Kunsthandwerker & regionale Direktvermarkter, abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Der traditionelle Herbstmarkt des Nationalparks Kellerwald-Edersee findet am Sonntag, 7. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr am , im und um das NationalparkZentrum Kellerwald in Herzhausen statt. Zahlreiche Kunsthandwerker und Direktvermarkter aus der Region bieten ihre vielfältigen Waren inklusive schöner Einzelstücke an. Rangerwanderungen in das Reich der urigen Buche, ein kostenfreier E-Bike-Verleih für Exkursionen auf eigene Faust, spannende Mitmachaktionen für Kinder wie eine Wildkatzen-Rallay oder herbstliche Bastelmöglichkeiten runden das Programm des diesjährigen Herbstmarktes ab. Auch für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.