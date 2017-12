Dorfweihnacht Mundraching

Vilgertshofen : Mundraching |

Am Samstag, den 16. Dezember um 17:00 Uhr findet in Mundraching die mittlerweile traditionelle Dorfweihnacht statt



An der Kapelle, dem Ort des Geschehens, gibt es auch wieder ein Krippenspiel von Monika Friesl-Junker, welches dieses Jahr unter dem Motto »Wir schaffen das!«, steht.



Für die Gäste gibt es Kinderpunsch, Glühwein und Jägertee zum Trinken. Um den Magen mit festen Stoffen zu füllen, stehen Bratwürste und Crêpes zur Verfügung. Natürlich dürfen auch die Plätzchen nicht fehlen. Es wäre schön, wenn es von den Besuchern einige Kostproben der Weihnachtsbäckereien gibt.



Bitte eigene Tassen und gute Laune mitbringen.



Kuschelig warm wird es den Gästen sehr wahrscheinlich rund um die drei Feuerschalen und in der Nähe des Schwedenfeuers. Wenn das Wetter mitmacht, wird wieder der Drehorgelmann vor Ort sein und aufspielen.



Die Kapelle wird ebenfalls geöffnet und im Altar wird das Model der von der Künstlerin Andrea Skorpil zu restaurierenden Pietà zu sehen sein.