Johannes–Passion in St. MarienEssen. Der Essener Projektchor führt am 2. April 2022 Bach‘s Johannes-Passion in der Kirche St.

Marien auf.

Dramatische Elemente von Gefangennahme und Verleugnung über Verurteilung, Kreuzigung bis zum

Tod kennzeichnen dieses monumentale Werk Johann Sebastian Bachs. Ein aufgewühlter Mob,

angestachelt von religiösen und politischen Führern, steigert sich zunehmend in Hysterie, schreit nach

Blut und wird es am Ende auch bekommen. Klingt bekannt und aktuell. Es passierte aber vor knapp

2000 Jahren, wurde vom Evangelisten Johannes niedergeschrieben und von Johann Sebastian Bach 1724

vertont. Bach stellt den sich in ihrer Dramatik steigernden und die Passionsgeschichte beschreibenden

Chören, immer wieder ruhige Choräle und Arien gegenüber. Diese kommentieren die Handlung aus

Sicht der Gemeinde und verleihen so der Hoffnung Ausdruck, dass Hass, Gewalt und Tod nicht das

letzte Wort haben werden. Und das ist gerade heute eine tröstliche Botschaft.

Das Konzert beginnt am Samstag, den 2. April 2022 um 17:00 Uhr in der St. Marien–Kirche an der

Kolpingstraße.

Mitwirkende sind: Sophia Bauer (Sopran), Eva Trummer (Alt), Robert Reichinek (Evangelist & Arien),

Björn Köller (Christus) und Joel Urch (Bass). Auf historischen Instrumenten wird der Essener

Projektchor von dem Orchester „caterva musica“ begleitet. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von

Björn Christoff Spörkel.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind wie immer gern gesehen.

Bitte beachten Sie die aktuelle Corona–Schutzverordnung