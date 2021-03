Ingenieurin - ein spannender Beruf!

VORTRAG UND OFFENE FRAGERUNDE ZUR BERUFSORIENTIERUNG

Ingenieurinnen entwickeln technische Systeme und Prozesse. Sie nutzen naturwissenschaftliche Erkenntnisse, leiten daraus einen praktischen Nutzen ab und suchen nach immer weiteren Verbesse-rungen - ein Beispiel ist die Entwicklung des Telefons bis hin zum modernen Smart Phone. Oder sie sorgen für einen reibungslaufen Ablauf, wie zum Beispiel in der elektrischen Energieversorgung.Ingenieurinnen sind für unterschiedliche Bereiche wie Bauwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, En-ergie-, Umwelt- oder Verfahrenstechnik ausgebildet und innerhalb dieser Bereiche hoch spezialisiert. Sie arbeiten deshalb überwiegend in Teams, in denen unterschiedliche Spezialisierungen kombiniert werden. Eine erfolgreiche Teamarbeit erfordert dabei auch fachübergreifendes Wissen bis hin zu sozialen oder wirtschaftlichen Kompetenzen.Ingenieurinnen werden heute über ein Studium an einer Hochschule oder Universität ausgebildet. Sie werden im Technologie-Land Deutschland händeringend gesucht und sehr gut bezahlt. Bei posi-tiver Einstellung und Interesse in einem Fach aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) ist ein solches Studium gut zu bewältigen.Heute nehmen junge Frauen und Männer in gleicher Zahl ein Studium auf. Bei der Wahl des Studiengangs zeigen sich jedoch Unterschiede. Junge Frauen entscheiden sich eher für geisteswissen-schaftliche oder medizinische Fächer und weniger für die Ingenieurwissenschaften. Ein Grund dafür ist im fehlenden Wissen über das Studium und die späteren Betätigungsfelder zu finden.