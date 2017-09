FLP Boxteam Koblenz: Die Nacht der Champions

Die Vorarbeit ist in vollem Gange. Am Samstag den 7. Oktober wirds wohl in Vallendar in der Stadt- und Kongresshalle krachen. Die Zuschauer können sich auf einen spannungsgeladenen Abend freuen. Bekannte Boxer wie Yakup Saglam, Dennis Ronert, Michael Stromberg, Ilies Iyyas, Dominik Kolic und Aziz Simsek treten an. Die Gegner werden noch in naher Zukunft bekannt gegeben.Ringsprecher: Ralf Treitz aus dem SaarlandEinlass wird um 18 Uhr sein, der erste Gong ertönt um 19 Uhr. Karten bekommt Ihr bei den Vorverkaufsstellen:FLP-Boxteam Koblenz: 0171 / 3174897Tickethotline: flp-boxteam@arcor.deTechnischer Leiter: Ulf Palm, Veranstalter: FLP-BOX-TEAM-KOBLENZ. Die Veranstaltung steht unter Aufsicht der GBA.