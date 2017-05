Einladung zum Tag der schönsten Disziplinen 2017

Ustersbach : Schießanlage |

Schießsport in seiner ganzen Vielfalt



Zum 3. Mal lädt der „BSSB-Bezirk Schwaben Gau Augsburg“,

am 13. Mai, von 10 – 16 Uhr,

zum Tag der „Schönsten Disziplinen“

nach Ustersbach (Schießanlage in den Gohlen) ein.



Jeder ab 18 Jahre kann mitmachen.



Die Veranstaltung soll alle Altersgruppen für den Schießsport motivieren. Es sollen neue Anreize geschaffen werden, um die Bandbreite des Schießsports, jenseits von Luftgewehr und Luftpistole zu vermitteln. Auf dem Programm stehen die Disziplinen Wurfscheibe, KK Gewehr 50m/100m, Zimmerstutzen, Ordonnanzgewehr 100m, KK Sportspistole, Großkaliberpistole 357 Mag, Vorderlader/Pistole/Gewehr und Bogenschießen.



Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Kosten für Verbrauchsmaterial, Munition, Getränke und ein Mittagessen übernimmt der Gau Augsburg. Organisator Ludwig Fischer und die gesamte Gauvorstandschaft freuen sich auf zahlreichen Besuch.



Weitere Infos:

www.gau-augsburg.bssb.de