Die Körpersprache der Bäume

Untermeitingen : Parkplatz am Friedhof (Schlossberg 9) |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg lädt am Samstag, den 16. Oktober von 10.00 bis 11.30 Uhr zu einem spannenden Spaziergang durch die Natur Untermeitingens ein. Dabei benennt Baumexperte Bernhard Frey die Baumarten, erklärt deren artspezifische Wesenszüge und interpretiert aus der Körpersprache der Bäume, was diese im Laufe ihres langen Lebens erlebt und überstanden haben. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Erwachsene und Familien geeignet. Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof. Anmeldungen sind bis spätestens 14. Oktober per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.