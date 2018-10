Barockmusik mit Orchestervereinigung Divertimento

Untermeitingen : Bürgersaal im Imhof-Haus |

Barockmusik von G.Ph. Telemann, G. F. Händel, A. Vivaldi und C. F. Witt steht am Programm des Konzertes der Orchestervereinigung „Divertimento“, das am 24. November 2019 im Bürgersaal des Imhof-Hauses in Untermeitingen stattfindet. Neben Suiten für Orchester oder Holzbläser steht ein Konzert, das ursprünglich für zwei Mandolinen, Streicher und basso continuo von Antonio Vivaldi komponiert wurde, im Zentrum der Veranstaltung. Dabei wird es vom Duo „saitenspuren“ (Edith Lehner und Norbert Neunzling) mit zwei Lauten vorgetragen, was ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis verspricht. Die Leitung des Konzertes hat Jürgen Scholz.

Eintrittskarten zu 6,-€ können entweder per Mail unter „kartenservice@kultur-im-lechfeld.de“ oder telefonisch bei Peter Daake (Tel. 08232 74813) reserviert werden.