Einmal jährlich

Seit vielen Jahren finden uns Interessierte, Spender und betroffene Familien in Senden im Marktkauf.Die jedes Jahr stattfindende Tombola musste situationsbedingt im letzten Jahr ausfallen.Mit einem neuen Konzept waren wir am 2.10.2021 dann wieder vor Ort.Es fanden nette Gespräche statt.Groß und Klein hatten Spaß am GlücksradUnsere Spendendosen in Herzform gingen auch nicht leer aus.HERZLICHEN DANK