Spende aus der „Glückstour der Schornsteinfeger“ für den Verein „Ulmer Herzkinder“

„Schornsteinfeger bringen Glück“ —

so sagt es der Volksmund - uns brachten sie 3000 €







Zum 16.Mal startete die „Glückstour der Schornsteinfeger“ in diesem Jahr.Sie führte diesmal von Dietmannsried bei Kempten (im Allgäu) nach Mainz.Den Verein Glückstour e.V. gibt es seit 2006. Schornsteinfeger radeln zugunsten krebs- und schwerkranker Kinder.Über 1.000 km in 7 Tagen, bei Wind und Wetter, radeln ca.40 Schornsteinfeger/innen Jahr für Jahr, um möglichst viele Spenden für die kranken Kinder einzusammeln und gleichzeitig wieder auf der Strecke zu verteilen. Hier werden (Sach-)Spenden an Initiativen, Vereine und vereinzelt auch an betroffene Familien verteilt, die sich um krebs- und schwersterkrankte Kinder, Jugendliche und deren Familien kümmern.Beim Etappenziel Ulm spendeten die ambitionierten Radler, auf dem Gelände des Landesinnungsverbandes des Schornsteinfegerhandwerks Baden-Württemberg,15 000€ an fünf Vereine dieser Region.den unermüdlichen Schornsteinfeger/innen für Ihr Engagement, das bei dem durchwachsenen Sommer bestimmt nicht immer trocken verlief.