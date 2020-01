SA., 16.05.2020 - KÄS änd ROLL live beim "Spargelfest" Hofgut Möking in Uhldingen/Bodensee

Alle Spargelfans aufgepasst! Seit Jahren pilgern Kenner/innen auf das Hofgut Möking nach Seefelden bei Uhldingen, um das „Gemüse der Götter“ zu kosten und zu feiern.

Dazu werden vom Team um „Boss“ Wilfried Möking delikate Speisen, natürlich auch Getränke und erstklassiges Unterhaltungsprogramm serviert.



Als Stimmungs-Garanten dieses Jahr dabei: KÄS änd ROLL - DIE Partyband im ALLGÄU. Längst haben sich die Jungs ihren festen Platz in der Allgäuer Musikszene erobert.

Es ist cool und angesagt, diese neue Volksmusik mit Saxophonen & Akkordeon. Ihr Motto 2020: KÄS is BÄCK AGÄIN!



Der Bodensee-Bauernhof Möking ruft am Sa., 16.05.2020 Beginn 19.30 Uhr



Wo?

Hofgut Möking, Seefelden, 88690 Uhldingen

Tel.075566010 www.bodensee-bauernhof.de



Wieviel?

Eintritt FREI!



Wer klug ist reserviert gleich jetzt, denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude!