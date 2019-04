Uetze : Festplatz Auf dem Hoopte |

27.4. Umwelttag Uetze von 10 bis 14 Uhr –



Wir bieten Klebecodierung an, Anmeldungen mit Terminabsprache empfehlenswert.



Außerdem sind wir mit einem Info-Stand vertreten und haben unsere Flyer, die HannoRad, Deutschland per Rad und weiteres interessantes Info-Material dabei.



Auch gibt es noch einige Westen mit dem Logo „1,5 m Abstand“ zu kaufen und an diesem Tag bieten wir eine Eintritt-Mitgliedschaft für 19,50 im ersten Jahr an.



Der Stadtradeln Infostand 2019 ist ebenfalls zu Gast beim Umwelttag in Uetze.



Neben Informationen rund um den Stadtradeln Wettbewerb gibt es auch viele

Give Aways und Preise zu gewinnen.

Das Stadtradeln 2019 startet mit der Fahrradsternfahrt am 19.05.2019 und bietet mit der Stadtradeln Landerleben Tour, dem ADFC Radwandertag und einer Velo City Night weitere Möglichkeiten im Aktionszeitraum Kilometer für das Stadtradeln zu sammeln.



Alle Infos, alle Events – am Stadtradeln Stand