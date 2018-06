DGB Ortsverband sammelte wieder erfolgreich Werkzeug für den Verein Arbeit und Dritte Welt

Aber Werkzeugsammlung bedeutet nicht nur an diesem einen Tag zu sammeln. Manfred Scheller holte während der Woche schon etliche Fahrräder, Nähmaschinen, Gartengeräte, Rollatoren und diverses Kleinwerkzeug abDie Werkzeugsammlung fand wieder auf dem Flohmarkt in Hänigsen statt. Hier bedanken wir uns beim Team Flohmarkt sowie dem Ausrichter der Kunstspirale Hänigsen e. V., die es uns ermöglichen diese durchzuführen.Schon ab 07:00 Uhr waren die Kollegen Manfred Scheller und der Vorsitzende Michael Miethe vor Ort und nahmen die ersten Spenden entgegen.Ab 10:00 Uhr erschienen dann die Kollegen Klaus Dettmer und Ulrich Schwerdtfeger und lösten die beiden Kollegen ab.Im Laufe des Vormittages schaute dann auch die Frauenbeauftragte Franziska-Greite-Schillert vorbei und kam mit einigen Frauen ins Gespräch. Hauptsächlich ging es dabei um die Rolle der Frau in der heutigen Arbeitswelt und um die gleiche Bezahlung, welche immer noch nicht 100 % stattfindet.Gegen 12:00 Uhr schauten die abgelösten Kollegen auch wieder vorbei und diskutierten mit interessierten Einwohnerinnen und Einwohner über die Rolle des DGB und der Einzelgewerkschaften.Der Vorstand des DGB Ortsverbands Burgdorf/Uetze bedankt sich bei allen Spendern für das gespendete Werkzeug und diverse Materialen.