KOHL & JATZ: Old Merry Tale Jazz Band

Zu »Kohl & Jatz« in Hänigsen am Sonntag, 16. Februar, kommt die »Trad. Old Merry Tale Jazz Band« aus Hamburg. Diese beliebte Veranstaltung ist stets ausverkauft. Diesmal gibt es Karten inkl. Grünkohl „satt“ nur im VVK für 25 Euro. Wie jedes Jahr ein attraktives Weihnachtsgeschenk. Gruppen, Geburtstagsrunden, Stammtische usw., die zusammensitzen wollen, können ihre Wünsche nur per E-Mail oder Telefon (05136/893800) bestellen. Eine Tageskasse gibt es nicht.

Die Traditional Old Merry Tale Jazzband gehört zu den ältesten und erfolgreichsten deutschen Jazz-Formationen: Seit mehr als 60 Jahren bringen die Hamburger Altmeister des Dixieland ihren unverwechselbaren Sound auf die Bühne. Dabei haben sie es wie keine andere Gruppierung geschafft, dieser Musikrichtung neuen, jugendlichen und mitreißenden Atem einzuhauchen.

Freuen Sie sich auf Hits wie zum Beispiel „Blueberry Hill“, „Bel Ami“ und viele andere Evergreens. Und natürlich darf „Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh‘n“ auch nicht fehlen.

Die in der Hamburger Scene prominenten Solisten sind:

Thomas Niemand (tp. voc), Jan Carstensen (cl, s, voc), Ansgar Adamski (tb, voc), Jürgen Hintsche (bj, voc), Enno Dugnus (p), Matthias Constabel (b, tuba, voc), Nils Conrad (d).

Eintrittskarten (25 Euro) gibt es nur im Vorverkauf

...unter E-Mail: jazzfreunde-burgdorf@online.de

Bitte mit Adresse frühzeitig bestellen!

...oder bei den VVK-Stellen:

Burgdorf: FOTO KAROS, Bahnhofstr. 22

Lehrte: MEGA FOTO, Neues Zentrum