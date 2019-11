Weihnachtsbaumbeleuchtung anschalten

Peiner Str./Ecke Am Heerberge

Der Heimatverein Eltze e.V. lädt alle Eltzer Einwohner

zum anschalten der Weihnachtsbaumbeleuchtung

am Samstag, den 30. November 2019 herzlich ein.

Beginn: 17:00 Uhr an der Peiner Str./Ecke Am Heerberge.

Für das leibliche Wohl wird wie immer gesorgt.

Gegen 18:00 Uhr kommt der Weihnachtsmann zu Besuch.

Der Posaunenchor Eltze unterhält mit Weihnachtslieder.