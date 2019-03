Mit Energie gegen Langeweile in den Osterferien - Aktion für 8 - 12jährige

Uetze : Schützenheim Uetze |

Der Schützenverein Uetze und das Team Jugend der Gemeinde richten gemeinsam mit dem Umweltzentrum Hannover e.V. in der ersten Osterferienwoche erstmals die Ferienaktion e.coKids für Kinder und Jugendliche im Alter von 8-12 Jahren aus.



Gemeinsam gehen wir auf spannende Entdeckertour zum Klimaschutz. Wir basteln und experimentieren mit Wind, Wasser und Solarenergie. Erzeugen Strom mit der Sonne, bauen uns ein Windrad und testen den Unterwasservulkan. Gemeinsam kochen wir unser eigenes Energiesüppchen. Als e.coKids machen wir einen Ausflug zu einem Klimaschutzziel in der Umgebung.



Und was hat Energie und Klimaschutz mit Sport zu tun? Das untersuchen wir beim Blasrohr- und Lichtpunktschießen, beim Badminton und einem Geschicklichkeitsparcours.



Die Ferienaktionswoche findet vom 08.04. – 12.04.2019 täglich in der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr beim Schützenverein Uetze, Marktstraße 11 statt.

Anmeldungen unter www.jugend-uetze.de



Der Teilnahmebeitrag beträgt 30,00 Euro pro Person. Darin enthalten sind die

qualifizierte Betreuung der Kinder und ein tägliches gemeinsames Mittagessen.

Anmeldeschluss ist der 29.03.2019, Platzreservierung erfolgt in der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen.



Nachdem der Schützenverein Uetze erfolgreich sein Schützenheim im Rahmen des e.coSport Projekt zusammen mit dem Umweltzentrum saniert hat, wollen wir gemeinsam den Kindern der Kommune Uetze spielerisch zeigen, wie man schon mit kleinem Einsatz einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.



Die Uetzer Schützen setzen neben Energiebewusstsein auch auf eine engagierte Jugendarbeit. Deshalb freuen sie sich, dass sie nicht nur dazu beitragen können, Kindern ein energiebewusstes Verhalten zu vermitteln, sondern ihnen gleichzeitig einen Sport zeigen zu können, der Konzentration, Zielstrebigkeit und Entschlossenheit fördert.



Gefördert wird die Ferienaktionswoche von der Avacon AG