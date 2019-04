Uetze : Maibaumfest |

MAIBAUMFEST IN ELTZE



Der Heimatverein Eltze e.V. lädt zum Maibaumfest am Dienstag,

den 30.04.2019 herzlich ein.

Das Fest beginnt um 18:30 Uhr an der Peiner Str.-Ecke Am Heerberge.

Für Musik sorgt der Feuerwehr Musikzug Uetze.

Es gibt gegrilltes und Getränke