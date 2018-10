Autosuggestion - die Heilkraft des Geistes

Denken hat Folgen´- und wir alle denken den ganzen Tag!

In den 1910/20er Jahren kamen jährlich zehntausende Hilfesuchende aus aller Welt mit ihren Leiden zu dem franz. Apotheker Émile Coué. Seine Sitzungen waren öffentlich und kostenfrei. Es wurde weltweit über die erstaunlichen praktischen Erfolge berichtet."Wenn ich Sie in dem Irrtum lasse, dass ich es bin, der Sie gesund macht, mindere ich Ihre Persönlichkeit" sagte Coué und zeigte als Lehrer der bewussten Autosuggestion, welche Folgen DENKEN hat und wie man sich selbst durch Denken den Weg zur Gesundheit freimacht.Franz Josef Neffe erforscht, praktiziert, publiziert und lehrt die Autosuggestion in der hohen Qualität von Coué seit 40 Jahren. Mehr dazu: www.coue.orgInterview zum Thema: Autosuggestion - die perfekte Methode um dein Leben zu ändern Freitag, 5.Oktober, 18.30 - 22.00 Uhr VHS TraunreutBringen Sie Ihre Fragen mit und die Probleme, für die Sie eine Lösung suchen!