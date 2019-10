Thierhaupten : Raum der Möglichkeiten |

Der Vortrag:



Das Herz entscheidet alles

buddhistische Weisheit – tägliche Ausübung



Im Nichiren-Buddhismus wird der Schlüssel zum Glück im eigenen Inneren gesucht. Nach buddhistischer Auffassung hängt alles mit allem zusammen, es gibt keine Trennung zwischen Geistigem und Materiellem, Innen und Außen, der Welt um uns herum und uns selbst. Tatsächlich beinhaltet das "Herz" alle Phänomene im Universum und erschafft die gesamte uns umgebende Welt. Ein einzelnes Leben ist Ausdruck der gesamten Lebenskraft des Kosmos, und daher enthält ein Lebensaugenblick auch alle Möglichkeiten der Entfaltung. Der Vortrag geht der Frage nach, wie wir unser oft so wankelmütiges Herz meistern können? Was hilft uns, die eigenen Begrenzungen und negativen Tendenzen zu überwinden? Wie können wir die innewohnende Lebenskraft erschließen und nutzen?



Der Referent:

Yoshiharu Matsuno wurde 1947 in Tokio geboren, die Liebe zur deutschen Sprache führte ihn im Jahr 1967 zum Studium nach Göttingen. Später übersiedelte er nach Deutschland und lebt seit vielen Jahren in Frankfurt. Weil sein Vater in Hiroshima die Atombombe überlebte und Matsuno kurz danach geboren wurde, war sein Wunsch nach Frieden schon in seiner Jugend sehr stark. Dies hat ihn frühzeitig dazu gebracht, sich mit großer Leidenschaft auf Basis der buddhistischen Philosophie für die Menschen zu engagieren. Er ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied der Soka Gakkai International



Der Veranstalter:

ist die buddhistische Laienorganisation Soka Gakkai International-Deutschland. (SGI-D). Die SGI-D ist eine Bewegung für Frieden, Kultur und Bildung auf der Grundlage des Buddhismus Nichiren Daishonins. Als weltweit anerkannte Friedensbewegung ist sie als Nicht-Regierungsorganisation der UN angeschlossen und Mitglied der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN). Sie hat den festen Entschluss, in jedem einzelnen Menschen die Freude am Leben und dadurch den Wunsch nach Frieden in sich selbst und in seinem gesamten Umfeld zu aktivieren.





Samstag, 16. November 2019

16.00 Uhr, Eintritt frei, ohne Anmeldung

im „Raum der Möglichkeiten“

Benedikt-Gaugenrieder-Str. 21

86672 Thierhaupten