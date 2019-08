Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Freitag, 20.9., 18.00-20.00 Uhr 1, 2, 3, … Sauberei .... Putz- und Waschmittel selber herstellen Haushalt, Garten und Kleidung sauber und in Schuss zu halten, ist ein ganzes Stück Arbeit, bei der vom Fensterputzspray, über den WC-Reiniger bis zum Waschmittel oft zahlreiche Haushaltsprodukte zum Einsatz kommen. Das kostet nicht nur jede Menge Geld, viele dieser Mittel enthalten auch ökologisch und gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe, und in Summe hinterlassen sie einen großen Berg Verpackungsmüll. Statt sich beim Putzen, Waschen und für viele andere Situationen im Haushalt auf industrielle Produkte zu verlassen, kann man in fast allen Fällen auf preiswerte, umweltfreundliche Alternativen zurückgreifen. Viele Haushaltsprodukte lassen sich sogar selbst herstellen, und oft hilft auch ein einfaches Hausmittel. Eine Handvoll natürlicher Zutaten reichen, um Wäsche und Wohnung sauber zu halten. Wie das funktioniert, zeigt die Dozentin Sophie Bösel, Volksheilkundlerin aus Thierhaupten. Rechtzeitig Anmeldung bis 5 Tage vor Kursbeginn notwendig.

Gebühr inkl. Eintritt: € 14,50 Material enthalten



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

