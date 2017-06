Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Sonntag, 16.7. um 14.30 Uhr

Wasseradern, Erdstrahlen, Elektrofelder

und ihre Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen.

Vortrag aus der 33-jährigen Praxis des Rutengängers Robert Stehle, Meitingen.



Schlafen Sie unruhig, wachen Sie mit Kopf- oder Rückenschmerzen auf, die im

Laufe des Vormittags wieder vergehen?

Oder fühlen Sie sich krank und sind medizinisch doch gesund?

Dies und vieles mehr können Hinweise auf eine Strahlenbelastung am Bettplatz

sein.



Diese Fragen werden im Laufe des Vortrags beantwortet:

Welche Strahlungen sind das?

Wie kann man sie feststellen?

Wie kann man sich davor schützen?

Wie sieht der "gesunde Schlafplatz" aus?



In der anschließenden Diskussion wird auf weitere Fragen eingegangen.









Gebühr inkl. Eintritt: € 3,50 (ohne Anmeldung)



Ausführliche Informationen auf der Homepage oder in der Tagespresse



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

gemeinnützige GmbH

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

Tel. 0 82 71-53 49 (Anmeldung + Info)

Tel. 0 82 71-17 69 (Mühle)

info@klostermuehlenmuseum.de

www.klostermuehlenmuseum.de



Öffnungszeiten:

1. Mai bis 15. Oktober 2017

Dienstag, Donnerstag 9:00-12:00 Uhr

Mittwoch, Freitag, Sonn- und Feiertage 14:00-17:00 Uhr

Eintritt: € 2,50

Führungen jederzeit nach Vereinbarung