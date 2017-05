Sensen lernen mit dem Landschaftspflegeverband

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. veranstaltet in Kooperation mit dem Sensenverein Deutschland e.V. einen Kurs für jene, die künftig öfter „zur Sense greifen“ möchten. Neben theoretischem Wissen kann unter Anleitung des erfahrenen Sensenlehrers und Biobauern Georg Hahn auch praktisch geübt werden. Dabei wird neben dem Umgang mit der Sense auch das Mähen, das Schärfen und die Verwendung des Mähgutes vermittelt. Zudem gibt es Einblicke in das Dengeln und es können neue Sensen erworben werden.Die Veranstaltung kostetund ist für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren geeignet, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte festes Schuhwerk, Schutzhandschuhe, wetterangepasste Kleidung, Schreibzeug und falls vorhanden Sense mitbringen; für Brotzeit und Getränk sorgt der LPV. Der genaue Treffpunkt in Thierhaupten wird bei der Anmeldung mitgeteilt, dabei bitte auch die Körpergröße angeben. Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de