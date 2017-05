Mächtige Baumveteranen und urwüchsige Oxen

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. lädt zu einem Spaziergang vom Schaugarten des Obst- und Gartenbauvereins Thierhaupten aus ein. Mit der eindrucksvollen Kulisse des ehemaligen Benediktinerklosters am Startpunkt, führt der Weg am idyllischen „Brunnenwasser“ entlang zu den Aueroxen des Beweidungsprojektes des LPV. Weiter geht es am Hang hinter dem Kloster durch einen märchenhaften Eichenbestand. Dort erzählt Renate Hudak Geschichten über wilde Wälder.Die Veranstaltung ist kostenfrei und für Erwachsene gedacht. Treffpunkt ist in Thierhaupten am Parkplatz vor dem Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins (Schild „Mosterei“ folgen). Anmeldung bitte spätestens bisper E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de