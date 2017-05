Kräuterfrauen - Frauenkräuter

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. entführt in die spannende Welt der Heilkräuter. Wie steht es heutzutage und in unseren Gärten um solche heilsamen Kräuter, wie sie in Erzählungen von heilkundlichen Kräuterfrauen verarbeitet werden? Im Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins können gemeinsam mit Renate Hudak viele von ihnen entdeckt werden.Die Veranstaltung ist kostenfrei und für Erwachsene gedacht. Treffpunkt ist in Thierhaupten am Parkplatz vor dem Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins. Anmeldung bitte spätestens bis 11.07. per E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de