Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Die Insekten verschwinden – Hintergründe und Maßnahmen

Vortrag von Reinhart Ganschinietz, Thierhaupten, BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Eintritt frei, Spende möglich

Im Anschluss an den Vortrag findet ein Mini-Workshop für Groß und Klein statt: Wir stellen Samenbomben her für viele blühenden Flächen. (ohne Anmeldung)



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

gemeinnützige GmbH

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

Tel. 0 82 71-53 49 (Anmeldung + Info)

Tel. 0 82 71-17 69 (Mühle)

info@klostermuehlenmuseum.de

www.klostermuehlenmuseum.de



Öffnungszeiten:

1. Mai bis 13. Oktober

Dienstag, Donnerstag 9-12 Uhr

Mittwoch, Freitag, Sonn- und Feiertage 14-17 Uhr

Führungen jederzeit nach Vereinbarung