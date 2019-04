Nachhaltig leben - Vortrag am Internationalen Museumstag im Klostermühlenmuseum

Vortrag

Nachhaltig leben - ja geht denn das? Dies ist der Titel des Vortrages, der am Internationalen Museumstag im Klostermühlenmuseum zu hören ist. Können wir uns täglich aufs Neue für einen nachhaltigen Lebensstil entscheiden und durch eigenes Handeln einen Beitrag für die Umwelt leisten? Worauf kommt es bei einem nachhaltigen und ressourcenschonenden Konsumverhalten an? Antworten auf diese Fragen und Tipps für den Alltag gibt Sylvia Schaab aus Augsburg, Journalistin, Bloggerin und "Weltverbesserin". Seit mehr als 15 Jahren befasst sie sich in Presseartikeln, Blogbeiträgen und Büchern mit dem Thema der Nachhaltigkeit. Die Kommunikationsexpertin berät außerdem Buchautoren und übernimmt Öffentlichkeitsarbeit. Als Expertin für plastikfreies Leben berät und unterstützt sie Menschen und Unternehmen dabei, Alternativen für Plastik zu finden und ressourcenschonend zu handeln. Dazu hält sie Vorträge, plant Veranstaltungen und initiiert Projekte. Sie betreibt einen Blog, in dem sie Tipps für den Alltag gibt und über Neuigkeiten rund um das Thema "plastikfreies Leben" informiert . Gebühr für den Vortrag inkl. Museumseintritt: € 6,50

Thementisch

Eine Auswahl an plastikfreien Gegenständen für Haushalt, Freizeit und Körperpflege zeigt Alternativen auf, die auch erworben werden können.

Kaffee und Kuchen

Von 14 bis 16 Uhr hat das Museum geöffnet, wenn um 16 Uhr der Vortrag beginnt, ist keine Besichtigung mehr möglich. Kaffee, Getränke und Kuchen werden angeboten.Klostermühlenmuseum Thierhauptengemeinnützige GmbHFranzengasse 2186672 ThierhauptenTel. 0 82 71-53 49 (Anmeldung + Info)Tel. 0 82 71-17 69 (Mühle)info@klostermuehlenmuseum.dewww.klostermuehlenmuseum.deÖffnungszeiten:1. Mai bis 13. OktoberDienstag, Donnerstag 9-12 UhrMittwoch, Freitag, Sonn- und Feiertage 14-17 UhrFührungen jederzeit nach Vereinbarung