Talentcampus - kostenfreie Ferienwoche im Klostermühlenmuseum

Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

"Licht und Schatten: Mühlengeschichten erfinden- gestalten - spielen". So lautet der Titel des diesjährigen Programmes beim talentCAMPus in der ersten Ferienwoche auf der Mühlenwiese des Klostermühlenmuseums.



Beim talentCAMPus baut jeder sein eigenes kleines Schattentheater. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen erfinden phantasievolle Geschichten und setzen sie darin in Szene. Bei einer Aufführung wird das Werk präsentiert. Die Kunstschule BILDARIUM – Schule der Phantasie und die VHS-Augsburger Land laden junge kreative Talente im Alter von 8 bis 18 Jahren zu einem kostenfreien Sommerferien-CAMPUS ein.



Termin: 6. bis 10. August, täglich von 10.00-17.00 Uhr!

Alter: 8 bis 18 Jahre

Anzahl: max. 12 Teilnehmer für eine Woche (6.-10.8.)

5 mal/ täglich von 10-17 Uhr, inkl. Verpflegung und Material

Ort: Klostermühlenmuseum Thierhaupten

Gebühren: kostenfrei !!

Info und Anmeldung: Claudia Drachsler-Praßler Tel. 08271-5349

oder info@bildarium.eu

INFO: Der talentCAMPUS des Dt. Volkshochschulen Verbandes (DVV) ist ein regionales Kooperationsfeld der VHS Augsburger Land, der BILDARIUM-Schule der Phantasie gGmbH und des Klostermühlenmuseums gGmbH. Die talentCAMPUS-Woche ist für 12 Teilnehmer einschließlich Verköstigung dank Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aus dem Programm: Kultur macht stark, zu 100% kostenfrei.



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

Tel. 08271-5349

www.klostermuehlenmuseum.de

info@klostermuehlenmuseum.de