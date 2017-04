Geh mit/ bleib fit + Resilienz = Zugang zur inneren Kraft

Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Am Samstag, 6.5. wir das Klostermühlenmuseum und der Mühlenweg zu einem Ort, der Fitness und Wohlbefinden verspricht. Unter der Leitung von Johanna Wegmann, Dozentin aus Stadtbergen sind folgende Kurse im Angebot:



von 16-18 Uhr

Geh mit – bleib fit

Neuen Schwung für Körper und Geist in der Natur finden. Wahrnehmung schärfen, Heilpflanzen kennenlernen, Gedächtnis trainieren.

Gebühr: € 8,50, ab 5 TN, (Anmeldung bis 3.5.)



von 18.30-21 Uhr

Resilienz – Zugang zu inneren Kraftreserven finden

seelische Hausapotheke entwickeln und Stressoren abbauen mit Achtsamkeits- und Atemübung, Heilpflanzen und ätherischen Ölen.

Gebühr: € 10,- ab 5 TN, (Anmeldung bis 3.5.)

Wer an beiden Kursen teilnimmt, erhält ermäßigten Preis von € 15,-



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

gemeinnützige GmbH

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

Tel. 0 82 71-53 49 (Anmeldung + Info)

Tel. 0 82 71-17 69 (Mühle)

info@klostermuehlenmuseum.de

www.klostermuehlenmuseum.de



Öffnungszeiten:

1. Mai bis 15. Oktober 2017

Dienstag, Donnerstag 9:00-12:00 Uhr

Mittwoch, Freitag, Sonn- und Feiertage 14:00-17:00 Uhr

Eintritt: € 2,50

Führungen jederzeit nach Vereinbarung