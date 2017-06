Backen - Waschen - Lauschen ...... In den Sommerferien 2017 ins Klostermühlenmuseum

Thierhaupten : Klostermühlenmuseum |

Das Klostermühlenmuseum bietet vielfältige Möglichkeiten, einen erlebnisreichen Vormittag zu verbringen. Kinder können ihr Wissen erweitern, die Welt der Vorfahren erkunden, die Umgebung spielerisch kennenlernen und sich auf der Mühlenwiese austoben.



Mittwoch, 2.8. von 9-13 Uhr

Märchentag - vom Getreidesack

Wir lauschen im Mühlenmärchenstadel den Märchen von Tischlein deck dich und Knüppel aus dem Sack. Wir entdecken viele Säcke in der alten Mühle. Wozu wurden sie gebraucht? Im Mühlengarten untersuchen wir die Faserpflanze Lein, die man zur Stoffherstellung nahm. Wir stempeln unseren eigenen kleinen Sack mit lustigen Motiven. Auf der Mühlenwiese messen wir beim Sackhüpfen und Seilspringen unsere Kräfte. Mittags decken wir gemeinsam den Tisch und zaubern mit gesunden Snacks ein märchenhaftes Mittagessen. (ab 5 Jahre)



Donnerstag, 3.8. von 9-13 Uhr

Öl-Tag: pressen, schmecken, riechen

An diesem Vormittag tauchen wir ein in die Welt der ÖLE. Wir erforschen im Mühlengarten aus welchen Pflanzen überhaupt Öl hergestellt wird. Öl war immer schon ein wichtiges Gut, das zu vielen Zwecken gebraucht wurde. In vielen Alltagsdingen steckt Öl, wir finden heraus wo. Vieles wird heute aus Erdöl gemacht, doch Erdöl ist nicht unbegrenzt vorhanden. Ganz im Gegensatz zu den Ölpflanzen, denn diese wachsen immer wieder nach. Im Museum betrachten wir die Geschichte der Thierhauptener Ölmühle genauer. Dann pressen wir aus Ölsamen selber ein Gläschen Öl und schmecken die Unterschiede. Am Schluss stellen wir noch ein besonderes Öl für uns persönlich her. (ab 6 Jahre)



Dienstag, 8.8. von 9-13 Uhr

Waschtag – bringt schmutzige Wäsche mit!

Als es noch keine Waschmaschinen gab, musste die Wäsche mit der Hand gewaschen werden. Einmal in der Woche war Waschtag. Genau wie anno dazumal machen wir Feuer, um Wasser zu erhitzen, weichen Wäsche ein, rumpeln und reiben, spülen und wringen, bleichen und trocknen. Ihr dürft Eure schmutzige Wäsche mitbringen. Dann geht’s an die Arbeit! Mit ein paar Geschichten und Liedern fällt das Waschen leicht und am Schluss gibt es eine Brotzeit. (ab 6 Jahre)



Mittwoch, 16.8. von 9-13 Uhr

Backtag – in der Mühle

Früher ist Brot alle zwei Wochen selbst gebacken worden. Auf dem Land hatten die Bäuerinnen ihr eigenes Backhaus, das frühmorgens eingeheizt wurde. Sie knetete den schweren Teig, formte ihn zu Brotlaiben, die sie mit der Brotschaufel in den Ofen schoben. Bevor wir am Museumsbackhaus backen, besuchen wir die Mühle und erkunden, woher das Mehl für das tägliche Brot kommt. Dazu stellen wir unsere Butter selbst her und machen gesunde Kräuterlimonade. Lecker – so ein Backtag im Museum! Natürlich gehören Spiel und Spaß auf der Mühlen-wiese dazu. (ab 6 Jahre)



MIttwoch, 23.8. von 9-13 Uhr

Wassertag – Fotorallye am Mühlenweg

(Fotoapparat oder Handy mitbringen)

Wir machen uns als Wasserforscher auf Erkundungstour und gehen vielen Fragen nach: Welche Bedeutung hat Wasser für uns Menschen? Wofür wird es benötigt? Wie schnell dreht sich das Wasserrad an der Mühle? Wie kam das Wasser für die Mönche ins Kloster? Wir lösen unterwegs Rätsel und bekommen Aufgaben gestellt. Dabei schießen wir viele verschiedene Fotos vom Motiv WASSER. Unterwegs machen wir ein Picknick! Eine Foto-Ausstellung auf der Internetseite des Museums zeigt im Anschluss die besten Fotos der Wasserforscher! (von 8 – 12 Jahre)



Gebühr pro Tag: € 17,- zzgl. 3,- Verpfl. Frühstück und Mittagessen enthalten.

max. 10 TN (Anmeldung nötig)





Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung

bis jeweils 5 Tage vor dem Termin.

Ab 5 Kinder findet die Veranstaltung statt.

Denken Sie daran, Ihr Kind wetterabhängig passend zu kleiden, außerdem Sonnencreme, Sonnenhut oder Regenschirm und feste Schuhe einzupacken.



Klostermühlenmuseum Thierhaupten

Franzengasse 21

86672 Thierhaupten

Tel. 08271-5349 (Anmeldung) oder

Tel. 08271-1769 (Mühlenbüro)

info@klostermuehlenmuseum.de

www.klostermühlenmuseum.de