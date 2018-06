Ein Haus voller Geschichte(n)

Tetenbüll : Haus Peters |

In der beschaulichen Gemeinde Tetenbüll auf Eiderstedt gibt es ein Haus, das voller Geschichte(n) steckt. Wer in der Dörpstraat durch die Tür zum ehemaligen Kaufladen Peters tritt, hat schnell das Gefühl, in vergangene Zeiten einzutauchen. Denn hier werden die Besucher von der originalen Ausstattung des ehemaligen Kolonialwarenladens aus dem Jahr 1820 in Empfang genommen. Und die kann viele Geschichten erzählen - ihr müsst nur ganz genau hinschauen und hinhören...

Wir haben uns bei unseren Besuchen gleich in das Haus Peters verliebt und streifen immer wieder gerne durch die liebevoll zusammengestellte Ausstellung mit den Exponaten aus Uromas Zeiten, stöbern in dem Kaufmannsladen nach Geschenken und Mitbringseln und bummeln durch die wechselnden Ausstellungen der Galerie. Vom Keller mit seinen Einmachgläsern bis zur Giebelstube, in der Exponate des Grafikers Horst Janssen ausgestellt sind, ist das Haus ein pures Erlebnis. Im Schlafzimmer der Luise Peters taucht ihr ein in die Zeit des Biedermeiers. Waschbrett, Kaffeemühle, alte Registrierkasse und weitere Alltagsgegenstände aus vergangenen Zeiten werden eure Kinder zum Staunen bringen. Und wer im Sommer das Haus Peters besucht, ist nicht nur von dem schnuckeligen Museum, sondern auch von der Blütenpracht des Bauerngartens begeistert.Lust auf mehr? Dann bummelt durch meine kleine Bilderserie zum Haus Peters und schaut beim nächsten Urlaub auf Eiderstedt selbst in Tetenbüll vorbei!Weitere Ausflugstipps zu Eiderstedt findet ihr hier: