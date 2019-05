Rapid Turnier in U-haching

Am Samstag waren die Kids mit ihrem Trainer Edgar auf dem Rapid-Nachwuchsturnier in Unterhaching zu Gast. Von sechs gemeldeten Eleven waren nur vier am Start.

Die Trauben hingen hoch und es war ein harter Test für die Einsteiger.

Leander Nitsch, Benedikt Schien und Levi Messerklinger starten in der U10,

Emily im Amateurpokal bei den Erwachsenen.

„Bene“ ereichte 2,5 Punkte aus 5 Runden, wurde 18 er von 30 Teilnehmern und

erreichte mit 50% einen guten Score.

Leander vergab 2x klare Vorteilstellungen da die eigene Sicherheit vernachlässigt wurde.

Platz 21 mit 2 Siegen aus 5 Runden hätte locker bei Entsprechender Konzentration getoppt

werden können.

Levi wurde durch die Mitschreibpflicht mehrmals entscheidend abgelenkt und

vergab somit wertvolle Punkte. Rang 22 mit zwei Siegen ist aber noch ok.

Emily erwischte nicht den besten Tag und wurde 3. platzierte im Amateurpokal.

Sie hatte sich mehr erwartet.