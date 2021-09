Thriller "SYSTEM FEHLER"_Wolf Harlander

In seinem neuen Buch vermitteltdas Szenatiosehr an die Realität angelegt.Weit verbreitetes digitales Netzwerk mag zwar ein Segen sein bezüglich schneller globaler Kommunikaton. Fluch, wenn eben dieses digitale Netzwerk missbraucht wird zu kriminellem Zweck! Ausgerichtet um ein Machtmonopol zu erwirken durch ausser Kraft setzen der Markt- und Privatwirtschaft, gar Cyberkrieg führen.Die fikive Handlungsspanne, des Szenarios, schildert das Erlebnis des IT-Experten Daniel Faber. Er ist beteiligt an der Entwicklung von Internetspiel-Software. Durch versehendlich unprofessionelle Anwendung wird das, sich noch in der Entwicklung befindende, Projekt befallen durch einen Computervirus. Als dieses bemerkt wird läuft, im Internet, bereits die Kettenreaktion! Der entgegenwirkend nun muss Faber nicht nur den Fehler auffinden, sondern auch seine Unschuld beweisen. Denn gegen ihn wird bereits strafrechtlich ermittelt. Ist er der Schuldige? Was, beziehungsweise wer verbirgt sich hinter dem digitalen Angriff?Absolut spannend und selbst für IT unkundige Leser verständlich geschrieben. Das fast 500 Seiten starke - analoge! - Buch hat mich Digital-Skeptikerin nicht nur unterhalten sonder darin bestärkt nicht alle Handlung der Digitalisierung anz......auen ... ma..t abh...ig ... was ist de.. nun ..? __ERROR ____Triller "SYSTEM FEHLER'Wolf HarlanderRohwohlt PolarisISBN 978-3-499-00661-6