ROMAN "Kinderklinik Weißensee - Zeit der Wunder" Antonia Blum

Fachlich, sachlich, herzlich

... liest sich die historische Geschichte "um die Schwestern Marlene und Emma Lindow. Diese wachsen, nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter, auf im Weisenhaus. Trotz angehaftetem gesellschaftlichen Klischees gelingt beiden der Aufbruch in eine neue Zeit, sie werden angenommen als Lernschwestern. So unterschiedlich ihre Charakter sind im privaten Umfeld so gleich interessiert leben sie ihre Berufung aus. Kümmern sich fachkompetent und mit Herzblut um das Wohlergehen der ihnen anvertrauten kleinen Patienten.Die 1911 erbaute Säuglings- und Kinderklinik Weißensee - als Denkmal Deutscher Geschichte - fristet heute als trostlose Bauruine! Das darin einst Ärzte praktizierten, dessen Wissen noch heute angewendet wird in der Kinderheilkunde, geriet in Vergessenheit.In ihrem Roman belebtZeitgeschichte wieder, sowohl mit realen wie auch fiktiven Protagonisten. Die Handlung, die Arbeit des Klinikpersonals ist interessant wiedergegeben, die Fachbegriffe verständlich erklärt.Als Leserin wurde ich eingesogen in die Geschschichte, sprich zurückgesetzt ins damals wars!Zum Glück ist der wunderbare Roman Kinderklinik Weißensee keine abgeschlossene Geschichte. Bereits ist der zweite Teil "Kinderklinik Weißensee - Jahre der Hoffnung" angekündigt und lässt ebenso interessante Unterhaltung erwarten.KINDERKLINIK WEIßENSEE - Zeit der WunderAntonia BlumlSBN 978-3-548-06405-5UllsteinDezember 2020