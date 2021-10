ROMAN "Kinderklinik Weißensee - Jahre der Hoffnung" _Antonia Blum

gelesen.lässt die Dramaturgie des 1.Teil () einfließen in die aktuelle historische Erzählung - um die Schwestern Marlene und Emma Lindow - ohne störende Wiederholung. So dass Leser sich schnell orientieren können, auch über einen Zeitsprung hinweg. Der Mehrwert dahin die lebendige Schreibweise, die die fiktiven Protagonisten lebendig macht. Die Fortsetzung spielt in Berlin, im Jahr 1918: Männer wurden an die Front eingezogen, Frauen mussten in Männerberufen arbeiten. Krieg und die Spanische Grippe als realistische Grundlage der Saga um die Kinderklinik Weißensee!Ein geschichtlicher Spiegel in die heutigeZeit, die mich bewegt.Bin gespannt wie es weiter geht im 3.Teilder angekündigt ist für September 2022.Antonia Blum2. Kinderklinik Weißensee "Jahre des Lichts"ISBN 978-3-548-06406-2Ullstein VerlagVerlags-Buchbeschreibung:Berlin 1918: Marlene Lindow ist überglücklich, als Ärztin in Ausbildung an der Kinderklinik Weißensee arbeiten zu können. Dort kämpft sie nicht nur um ihren geliebten Maximilian, der völlig verändert aus dem Krieg heimkehrt, sondern auch gegen die Spanische Grippe, die sich rasant in Berlin ausbreitet. Als der Sohn ihrer Schwester ebenfalls erkrankt, taucht der verschollene Kindsvater auf. Er bietet Emma eine neue Heimat fern des seuchengeplagten Berlins. Eigentlich kann sich Emma ein Leben ohne ihre Schwester nicht vorstellen, und auch die kleinen Patienten in der Klinik brauchen die engagierte Kinderkrankenschwester. Doch als Emmas Sohn zu sterben droht, gibt sie ein folgenschweres Versprechen.