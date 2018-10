Renée Engel aus Stutensee gewinnt Bronzemedaille der Storyolympiade

Renée Engel aus Stutensee-Blankenloch ist Bronzemedaillen-Gewinner der Storyolympiade 2018. Die Autorin überzeugte die Jury mit ihrer Kurzgeschichte "Evolution" und wurde am Sonnabend auf dem Buchmesse-Convent ausgezeichnet. Insgesamt nahmen 175 Autoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und der Türkei an dem literarischen Wettstreit teil.

Virus rottet einen Großteil der Menschheit aus

Idee für einen ersten Roman

Die Storyolympiade ist ein internationaler Kurzgeschichten-Wettbewerb für deutschsprachige Nachwuchs-Autoren, der seit 1999 ausgetragen wird. Das Thema lautete diesmal: "Maschinen." Die Goldmedaille errang Johannes Gebhardt aus Stuttgart, auf dem zweiten Platz landete Thomas Heidemann aus Friedland.Renée Engel heißt mit bürgerlichem Namen Renate Engel-Weber, schreibt jedoch unter Pseudonym, weil der Name einfacher und einprägsamer ist. Sie ist Jahrgang 1963, hat Wirtschaftswissenschaften studiert, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Inzwischen hat sie bereits einige Kurzgeschichten veröffentlicht. 2016 war sie bereits Drittplatzierte beim Vincent-Preis mit ihrer Horror-Kurzgeschichte "Die Augen der Geisha".Ihr Wettbewerbsbeitrag zur Storyolympiade "Evolution" spielt in einer Zukunft, rund 50 Jahre, nachdem ein von Menschen geschaffenes und versehentlich freigelassenes Virus einen Großteil der Menschheit ausgerottet hat. Ein Androide und eine Menschenfrau arbeiten an der Erschaffung von neuen Wesen, die das Bewusstsein und Wissen der Menschen und den stabilen Körper eines Androiden haben sollen. Doch als das Hybridwesen zum Leben erwacht, ist es anders, als es sich einer der beiden Protagonisten vorgestellt hat.Ihre zukünftigen Pläne? "Ich möchte endlich den Mut finden, meinen ersten Roman zu schreiben. Klingt das blöd? Bei mir muss scheinbar wirklich jemand mit einer MP hinter mir stehen und mir sagen: Schreib! Tu es!", sagt die Autorin lachend. Eine Idee für ihren Erstlingsroman trägt sie schon seit einiger Zeit mit sich herum. Sie hatte auch schon angefangen, zu recherchieren, aber immer wieder zweifelte sie an sich selbst. Wobei die Jury der Storyolympiade mit ihrem Votum deutlich machte, dass die Stutenbergerin eindeutig gute Geschichten schreiben kann.Ob und wie ihr die neue Geschichte gelungen ist, können Freunde phantastischer Literatur nun selbst nachlesen. "Evolution" ist zusammen mit 24 weiten Wettbewerbsbeiträgen in der Anthologie zur Storyolympiade im Verlag Torsten Low erschienen. Das Buch "Maschinen", herausgegeben von Martin Witzgall und Felix Woitkowski, ISBN 978-3-940036-49-0, hat 304 Seiten, ist zum Preis von 13,90 Euro über all im Buchhandel und Online-Buchhandel erhältlich.Homepage der Storyolympiade: www.story-olympiade.de Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Storyolympiade Zur Geschichte des Wettbewerbs: