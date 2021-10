Fahrt zur „Dauerausstellung Biomasseheizungen“ nach Straubing

Die Fachstelle für Klimaschutz des Landratsamtes Aichach-Friedberg bietet während der Themenwochen Wärme des Bayerischen Wirtschaftsministeriums vom 15. bis 28. November 2021 in Zusammenarbeit mit der vhs Aichach-Friedberg am 16. November einedes Technologie- und Förderzentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) in Straubing an.Vor Ort können mehr als 120 Exponate, darunter 70 Biomasse-Zentralheizungsanlagen, Kaminöfen, Scheitholzherde, Fernwärmeleitungen und Pufferspeicher bestaunt werden. Ein Vortrag bzw. Erklärungen von Experten vor Ort runden den Besuch ab.Anmeldungen zur Fahrt nach Straubing bis 01. November 2021 über die VHS Aichach-Friedberg unter https://www.vhs-aichach-friedberg.de/programm/gesellschaft-leben/kurs/Heizen+mit+Holz-Fahrt+in+die+Dauerausstellung+Biomasseheizungen+des+Technologie-/nr/W22000-03/bereich/details/kat/567/#inhalt (Kurs W22000-03). Weitere Infos zum Programm anlässlich der Themenwochen Wärme finden Sie auf www.lra-aic-fdb.de/klimaschutz