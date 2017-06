Starnberger See Strandgut Starnberg 2017

Starnberg : Seepromenade zwischen Undosa und Segelverein |

15.06.2017 bis 18.06.2017

Der Kunsthandwerkermarkt findet zum 8. Mal auf einem wunderschönen, parkähnlichen Gelände mit kleinen Bäumen und Wegen direkt am Ufer des Starnberger Sees unter dem Motto kunst & handwerk statt. An diesem in der Nähe des Starnberger Dampferstegs gelegenen landschaftlich-traumhaften Ort präsentieren über 60 Künstler, Kunsthandwerker und Aussteller ihre handgefertigten und hochwertigen Waren. An so manchem Stand können die Besucher einen Einblick in die verschiedenen - traditionellen oder modernen - Arbeitstechniken der Künstler und Kunsthandwerker gewinnen. Außerdem warten auf die Besucher kleine, köstliche Gaumenfreuden, die sie vor Ort genießen können, und eine breite Auswahl an erlesenen - nationalen und internationalen - Feinkost-Produkten. Somit bietet der Kunsthandwerkermarkt Strandgut Starnberg ein attraktives Ausflugsziel für Groß und Klein. Ein großer Abenteuerspielplatz ist vor Ort! Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Do.-Sa. 11.00 bis 20.00 Uhr, So. 11.00 bis 18.00 Uhr

Seepromenade zwischen Undosa und Segelverein, D-82319 Starnberg

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 998710