SCHWEBEN - temporäre, ortsbezogene Kunst der Gruppe dimension14 (ehemals ArtEvent)

Unter dem neuen Namen dimension14 lädt die regionale Künstlergruppe ArtEvent vom 11. bis 26. Mai 2019 wieder zu ihrem jährlichen temporären „Kunst-Ereignis“ südlich von Berlin ein.

Diesmal kehren die Künstlerinnen und Künstler ausnahmsweise an einen Ort zurück, an dem sie vor zwei Jahren schon einmal gearbeitet haben: die „Villa Pardemann“ in Stahnsdorf. Der Fabrikant Albert Pardemann errichtete 1910 sein Wohnhaus im Jugendstil. Noch heute sieht man, dass es einmal als erstes Haus der Straße einen Glanzpunkt gesetzt hat. Die zukünftige Nutzung des gemeindeeigenen, schon 2016 entmieteten Gründerzeithauses ist – wider Erwarten - immer noch Streitpunkt der lokalen Politik.Ende April beziehen neun Künstler und zwei Gastkünstler das Gebäude an der Ruhlsdorfer Str. 1, um es erneut in den Blickpunkt zu rücken. In einem Arbeitsprozess von knapp zwei Wochen lassen sie sich vom diesjährigen Thema "SCHWEBEN" und dem verwunschenen Ort zu neuen Werken inspirieren. Mit dem Thema greifen die Künstler nicht nur die ungeklärte, politische Situation des Hauses auf, die sich quasi „in der Schwebe“ befindet. Das Ergebnis ist ab 11. Mai an drei Wochenenden freitags bis sonntags von 15-19 Uhr auf ca. 250 m² zu sehen und wird von zwei Konzerten und einer Führung begleitet. Der Eintritt ist frei.Anke Fountis (Multimedia, Installation, Bildhauerei), Sue Hayward (Malerei, Installation, Objekte), Beate Lein-Kunz (Bildhauerei), Josina von der Linden (Installation, Multimedia), Karl Menzen (Metallbildhauerei), Susanne Ruoff (Installation, Objekt), Katrin Schmidbauer (wand-/bodenbezogene Installation, Urban Tattooing®), Frauke Schmidt-Theilig (Malerei), Hartmut Sy (Metallbildhauerei).Die diesjährigen Gastkünstler sind Michael H. Rohde (Malerei) und Tessa de Oliveira Pinto (Multimedia, Installation).Das Projekt wird 2019 von der Stadt Teltow, den Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt.wurde im Jahr 2000 von Künstlern der Gemeinden Stahnsdorf, Kleinmachnow und Teltow unter dem damaligen Namen ArtEvent gegründet. Aktuell besteht die Gruppe aus neun festen Mitgliedern, die sowohl in Brandenburg als auch Berlin leben und arbeiten. Zu den Projekten werden internationale Gastkünstler eingeladen. Die Arbeitsweise von dimension14 ist temporär und orts-bezogen. Jedes Jahr werden andere Räume in der Region vorübergehend bespielt. In einer ca. zweiwöchigen Arbeitsphase entstehen die Arbeiten zu einem bestimmten Thema vor Ort und werden dann in einer Ausstellung an drei Wochenenden präsentiert.Programm:Sa, 11.05./ 15 Uhr Vernissage mit Begrüßung (Bernd Albers, Bürgermeister Stahnsdorf) und Einführung (Dr. Dorothea Schöne, Kunsthaus Dahlem)Fr, 17.05./ 19 Uhr Konzert: Ricarda Baubkus, CampanulaSa, 25.05./ 16 Uhr Konzert: Klara Li, Gesang und Wasserglas-PerformanceSo, 26.05./ 15 Uhr Finissage; Führung (Dr. Jürgen Bräunlein, Medienwissenschaftler)Eintritt freiVerkehrsverbindungen: Busse 601, 602, 622, 624, 627, N12, X1 Halt Stahnsdorfer HofVeranstalter: Gruppe dimension14 (ehem. ArtEvent), http://www.dimension14.de Kontakt: info@dimension14.de, Tel: 0177 52 77 704