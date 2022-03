Der große Gewinner des Rennens heißt Timo Greth

Unfallfreie Rennen im digitalen Motorsport

Mit einer Verschiebung von zwei Wochen fand der vorletzte Lauf im ADAC SimRacing Cup in der Einsteiger Klasse auf dem Phoenix Raceway in Arizona statt. Jeweils zwei 30-Minuten-Rennen mit Qualifikationen vorweg wurden an heimischen PCs verstreut im ganzen Bundesland gefahren. Für Timo Greth vom Stadthäger Motor Club e. V. entwickelte es sich zum Höhepunkt seiner digitalen Rennkarriere. Beide Rennen begann er auf Platz zwölf, vom letzten Startplatz. Nach sauberen und unfallfreien Runden, die aber immer noch voller Spannung waren, konnte er den ersten Lauf auf Rang acht beenden.Der zweite Lauf begann mit einer turbulenten Startphase, doch auch hier hatte Timo keine Blessuren an seinem Mazda MX-5 zu vermelden. Schnell konnte er sich dann sogar auf Platz vier vorarbeiten. Leider musste er bei einem Überholvorgang einen Platz wieder zurückstecken. „Der große Gewinner dieses Rennens ist Timo Greth“, sagte auch einer der beiden Kommentatoren, kurz bevor Timo dann auf Platz fünf ins Ziel kam. Ein sehr guter Erfolg nach einem starken Rennen gegen eine Konkurrenz, die wirklich keinen Zentimeter auf der virtuellen Rennstrecke freiwillig hergibt. In der Gesamtwertung der Einsteiger Klasse steht Timo nun auf Platz sieben.Die Wintersaison Endläufe der Einsteiger und Junioren Klasse werden am Dienstag und Mittwoch kommender Woche auf dem Laguna Seca Raceway im sonnigen Kalifornien ausgetragen.