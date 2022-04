ADAC SimRacing Cup beendet Winterserie

Erfolgreicher Einstieg für die Brüder Greth

Komplett neu war der digitale Motorsport nur für den zwölfjährigen Nico Greth. Bruder Timo (17) hatte schon Erfahrung aus der ADAC Digital Cup Serie. Vergleichen kann man diese Serien jedoch nicht. Zwar sind sie beide virtuell, aber der SimRacing Cup wird am heimischen PC gefahren und nicht in einem Simulator wie der Digital Cup. Da beide Jungen auch noch in der realen Welt im Motorsport aktiv sind – beide fahren im Jugend Kartslalom, Timo dazu noch den ADAC Slalom Youngster Cup - war die Winterserie vor dem Monitor mal eine andere Erfahrungsebene.Fünf Events auf weltbekannten Rennstrecken wurden ausgefahren. Timo war in der Einsteiger Liga unterwegs, Nico immer einen Tag später bei den Junioren. Das letzte Doppelrennen startete auf Laguna Seca Raceway in Kalifornien. Timo kam auf Platz neun und zehn ist Ziel. Sein finaler Endplatz in der Meisterschaft ist mit Rang sieben von zwölf Fahrern im soliden Mittelfeld.Nico hatte 12 Konkurrenten bei den letzten Starts. Er konnte mit Platz zehn und acht die Saison beenden. Im Gegensatz zu einigen anderen Events waren diese Rennen für beide Brüder fast unspektakulär, da alle Runden ohne große Kollisionen oder Unfälle von statten gingen. Die Meisterschaft ist für Nico ebenfalls mit Endplatz sieben auch zufriedenstellend abgeschlossen.Ab sofort sind auch schon Einschreibungen für die Sommersaison möglich. Aber diese wollen Greths nicht mitfahren, da mit dem üblichen Motorsport und der Digital Cup Serie genug im Kalender steht.