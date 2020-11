Westfalen Weser vergibt Förderpaket an SMC

Stadthagen : zu Hause |

Sicherheitswesten für Erstklässler auch weiterhin gesichert

Kreative Projektideen mit Vorbildcharakter prämiert: Während der Pandemie unterstützt Westfalen Weser bürgerschaftliches Engagement im Netzgebiet besonders. Unter dem Motto „Ideen werden Wirklichkeit – 100 Förderpakete für Vereine in der Region“ hatte das kommunale Unternehmen zum zwölften Mal seinen Wettbewerb ausgeschrieben. Wegen der angespannten Situation war die gesamte Preisgeldsumme aber deutlich erhöht und der Kreis der geförderten Vereine erweitert worden. Eines der diesmal 124 Förderpakete, die Westfalen Weser in 2020 an Initiativen und Institutionen für die Umsetzung eines vorbildlichen Projektes vergab, ging an den Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC.Schon zum zweiten Mal kann der Verein auf die finanzielle Hilfe von Westfalen Weser bauen. Und eigentlich profitiert gar nicht der SMC von dem Geld, sondern die Erstklässler vieler Schaumburger Schulen, die dadurch mit Sicherheitswesten ausgestattet werden können. Gemeinsam wird dafür gesorgt, dass die kleinen Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sind und hoffentlich Unfälle vermieden werden können.Auch 2021 wird die Aktion der Förderpakete von Westfalen Weser fortgesetzt. Vereine können sich ab April online bewerben unter: westfalenweser.com.