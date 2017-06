Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Natur und Kultur im Schaumburger Land

Vom Treffpunkt fahren wir gemeinsam zum Einstiegsort: Stadthagen/Krebshagen, Bei der Mühle. Der Weg führt uns am Krebshäger Bach entlang nach Wendthagen und weiter Richtung Bückeberg. Nach einem leichten Anstieg erreichen wir einen Bremsschacht aus der Zeit des Kohlebergbaus in Schaumburg; hier gibt es eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Bergbaus. Von dort geht der Weg weiter zum Sandsteinbruch, in dem vor einigen Jahren Dinosaurierspuren entdeckt wurden. Auf dem Rückweg kommen wir vorbei an einer Schwefelquelle und einem Kneippbecken, beides steht allen Wanderern zur Verfügung (evtl. Handtuch mitbringen). Zum Abschluss kehren wir ein in das über die Grenzen von Stadthagen hinaus bekannte Blaubeercafé; die Früchte für den Kuchen stammen aus der eigenen Plantage. Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'.Sie verfügen über eine durchschnittliche Kondition, sind gerne in der Natur unterwegs und möchten sich netten Menschen Ihrer Generation (Ü50) anschließen? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Begleiten Sie uns doch einfach einmal völlig unverbindlich.Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen zu der Veranstaltung nutzen Sie bitte den nachstehenden Link: