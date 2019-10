Förderpaket von Westfalen Weser Energie für Stadthäger Verein

Stadthagen : Am Sonnenbrink 33 |

Verkehrssicherheitsprojekte erhalten Unterstützung

Neue Projektidee mit Vorbildcharakter prämiert: Unter dem Motto „Ideen werden Wirklichkeit – 100 Förderpakete für Vereine in der Region“ unterstützt Westfalen Weser Energie bürgerschaftliches Engagement in seinem Netzgebiet. Eines der 100 Förderpakete, die das kommunale Unternehmen in 2019 an Initiativen und Institutionen für die Umsetzung eines vorbildlichen Projektes vergab, ging an den Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC.Auch 2020 wird Westfalen Weser Energie die Aktion fortsetzen. Vereine können sich ab April online bewerben unter: ww-energie.com.Das Geld wird vom Stadthäger Motor Club für mehrere Verkehrssicherheitsaktionen (VS) eingesetzt. Außer für die VS-Tage an den Grundschulen Stadthagen und Nienstädt im Oktober sollen auch weitere Sicherheitswesten für Erstklässler davon gekauft werden.