Neue Selbsthilfegruppe für Eltern mit sprechenden Autisten und ADHS-Kindern

Herzliche Einladung zum 1. Treffen am 12. Oktober 2018 auf dem Ziegelhof in Stadtbergen

Von klein auf hatte Linus, der 9-jährige Sohn von Cornelia Punke, Probleme im Umgang mit anderen Kindern, häufig war er aggressiv oder zog sich völlig zurück. Die Eltern waren zunächst ratlos und überfordert. Ihrem Sohn gelang es nicht, soziale Beziehungen aufzubauen, Gefühle schienen ihm fremd. Heute wissen die Eltern: Linus leidet am Asperger Syndrom, einer Form von Autismus. Um sich mit anderen betroffenen Familien austauschen zu können, hat sich Cornelia Punke dazu entschlossen, eine Selbsthilfegruppe für „Eltern mit sprechenden Autisten und ADHS-Kindern“ zu gründen. Das erste Treffen findet am 12. Oktober 2018, um 18.30 Uhr auf dem Ziegelhof, dem Therapiezentrum des Bunten Kreises in Stadtbergen statt.„Unsere Gruppe soll eine Plattform für Austausch und Dialog sein, die sich an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder orientiert“, erklärt Cornelia Punke. Das Angebot richtet sich an Eltern aus der Region, die Kinder mit Autismus oder mit der Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADHS haben. „Beide Krankheiten überschneiden sich oft, Betroffene haben häufig ähnliche Symptome“, so Cornelia Punke.Autismus ist eine angeborene Entwicklungsstörung, sie gilt als unheilbar. „Autistischen Kindern fällt es schwer, mit anderen in soziale Interaktion zu treten“, erklärt Cornelia Punke. „Ungewohnte Situationen, hohe Geräuschpegel oder viele Menschen lösen oft Stress bei Betroffenen aus.“ Um das Verhalten ihres Sohnes besser zu verstehen, hat sich Cornelia Punke zur „Fachkraft für Autismus“ ausbilden lassen. Das Wissen aus ihrer Schulung und ihre Erfahrungen als betroffene Mutter möchte sie nun mit anderen Familien teilen.Die Veranstaltung im Überblick:Was: 1. Treffen der Selbsthilfegruppe für Eltern mit sprechenden Autisten und ADHS-KindernWo: Therapiezentrum Ziegelhof, Beim Ziegelstadl 26, 86391 StadtbergenWer: Eltern aus der Region, die Kinder mit Autismus oder mit der Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADHS habenWann: Freitag, 12. Oktober 2018, 18.30 UhrKontakt: Frau Cornelia Punke, E-Mail: selbsthilfegruppe-autismus @gmx.de