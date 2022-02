LPV-Kindersafari in Stadtbergen

Stadtbergen : Reiterweg, Parkplatz am Kindergarten |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg lädt am Samstag, den 12. Februar von 14.00 bis 16.30 Uhr zu einer Familienführung ein. Wo verstecken sich Bienen und Ameisen im Winter? Was fressen die Eichhörnchen, was machen die Maulwürfe? Wer hält Winterschlaf und wer verreist in den warmen Süden? Warum ist es im Iglu wärmer als draußen? Gemeinsam mit Harald Harazim können Kinder ab 6 Jahren auf Spurensuche gehen und Verborgenes und Rätselhaftes in der winterlichen Natur entdecken. Die Veranstaltung ist kostenfrei, es gilt die 2G-Regelung. Es wird darum gebeten auf wettergerechte, Schmutz- und kältetaugliche Kleidung zu achten.Treffpunkt ist der Parkplatz am Kindergarten Reiterweg in Stadtbergen. Anmeldungen sind bis spätestens 10. Februar per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.